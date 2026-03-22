Политика

Кремль назвал противоречивыми заявления по переговорам Ирана и США

Кремль продолжает следить за множеством противоречивых заявлений, сделанных в течение дня по вопросу переговоров Ирана и США. При этом Москва рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», – сказал представитель Кремля.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран имеют «серьезные точки соприкосновения» в двусторонних переговорах. По его словам, контакты между сторонами состоялись 22 марта, Вашингтон ожидает достижения соглашения в ближайшее время. До этого глава Белого дома объявил пятидневную паузу в ударах по объектам энергетики Ирана «по итогам продуктивных переговоров».

МИД Ирана опровергает заявления Трампа о проведенных переговорах. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», – опубликовал заявление ведомства президент страны Масуд Пезешкиан.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её