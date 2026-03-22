Кремль назвал противоречивыми заявления по переговорам Ирана и США

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран имеют «серьезные точки соприкосновения» в двусторонних переговорах. По его словам, контакты между сторонами состоялись 22 марта, Вашингтон ожидает достижения соглашения в ближайшее время. До этого глава Белого дома объявил пятидневную паузу в ударах по объектам энергетики Ирана «по итогам продуктивных переговоров».