Кремль назвал противоречивыми заявления по переговорам Ирана и США
Кремль продолжает следить за множеством противоречивых заявлений, сделанных в течение дня по вопросу переговоров Ирана и США. При этом Москва рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», – сказал представитель Кремля.
23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран имеют «серьезные точки соприкосновения» в двусторонних переговорах. По его словам, контакты между сторонами состоялись 22 марта, Вашингтон ожидает достижения соглашения в ближайшее время. До этого глава Белого дома объявил пятидневную паузу в ударах по объектам энергетики Ирана «по итогам продуктивных переговоров».
МИД Ирана опровергает заявления Трампа о проведенных переговорах. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», – опубликовал заявление ведомства президент страны Масуд Пезешкиан.