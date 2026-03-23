Вэнс обсудил с Нетаньяху возможное соглашение о прекращении войны с Ираном

Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.



Тогда же советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что иранская сторона не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля.