Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран сообщил об ударах по базам США после заявлений Трампа о перемирии

Иран нанес удары по американским военным базам на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном перемирии. Об говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Irna.

В сообщении отмечается, что в рамках очередной волны ударов были атакованы объекты Израиля на севере, в центре и на юге, а также базы США, включая Али Ас-Салем, Аль-Харж и Аз-Зафра. По данным КСИР, удары наносились с использованием ракетных систем, в том числе «Зульфикар» и «Хейбар Шаккан», а также ударных беспилотников.

В заявлении также говорится, что действия США и заявления американского президента не повлияют на позицию Тегерана. «Психологические операции Трампа устарели», – отмечается в тексте. В КСИР подчеркнули, что операции будут продолжены, а удары – наноситься до достижения «окончательной победы».

Политика / Международные новости

Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.

Тогда же советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что иранская сторона не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь