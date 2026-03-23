Иран сообщил об ударах по базам США после заявлений Трампа о перемирии
Иран нанес удары по американским военным базам на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном перемирии. Об говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Irna.
В сообщении отмечается, что в рамках очередной волны ударов были атакованы объекты Израиля на севере, в центре и на юге, а также базы США, включая Али Ас-Салем, Аль-Харж и Аз-Зафра. По данным КСИР, удары наносились с использованием ракетных систем, в том числе «Зульфикар» и «Хейбар Шаккан», а также ударных беспилотников.
В заявлении также говорится, что действия США и заявления американского президента не повлияют на позицию Тегерана. «Психологические операции Трампа устарели», – отмечается в тексте. В КСИР подчеркнули, что операции будут продолжены, а удары – наноситься до достижения «окончательной победы».
Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.
Тогда же советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что иранская сторона не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля.