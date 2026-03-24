В Молдавии ввели режим ЧП из-за проблем с электроэнергией

Основной причиной введения ЧП Мунтяну назвал атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые затронули Молдавию. Премьер-министр уточнил, что в результате ударов в ночь на 24 марта была выведена из строя ключевая линия электропередачи Вулкэнешть-Исакча. Для обеспечения энергоснабжения были задействованы резервные линии из Румынии, но сейчас ситуация остается напряженной. Дополнительным фактором, по словам Мутянту, стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызвавшее рост цен на нефтепродукты.