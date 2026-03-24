В Молдавии ввели режим ЧП из-за проблем с электроэнергией
Молдавия ввела режим чрезвычайного положения (ЧП) в энергетической сфере на период в 60 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Мунтяну.
«Введение ЧП позволит правительству действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для ограничения последствий кризиса», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).
Основной причиной введения ЧП Мунтяну назвал атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые затронули Молдавию. Премьер-министр уточнил, что в результате ударов в ночь на 24 марта была выведена из строя ключевая линия электропередачи Вулкэнешть-Исакча. Для обеспечения энергоснабжения были задействованы резервные линии из Румынии, но сейчас ситуация остается напряженной. Дополнительным фактором, по словам Мутянту, стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызвавшее рост цен на нефтепродукты.
Молдавский премьер уточнил, что национальный центр по управлению кризисами совместно с министерством энергетики разрабатывает комплекс мер по обеспечению энергетической безопасности. Планируется внедрение превентивных мер для госучреждений и экономических операторов, проверка и при необходимости мобилизация альтернативных источников энергии, оптимизация институциональных процедур для быстрого реагирования, внедрение режима экономии электроэнергии в пиковые часы, а также разработка планов обеспечения бесперебойной работы важнейших служб.
Ожидается, что премьер-министр представит проект решения о введении ЧП на рассмотрение парламента для получения официального одобрения депутатов 25 марта. Особое внимание будет уделено обеспечению стабильной работы ключевых служб: водоснабжения, энергоснабжения, здравоохранения, поддержания общественного порядка и предоставления социальных услуг.
13 марта США разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта, на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив и роста цен. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что речь идет только о ранее отгруженных объемах. По его словам, это не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 3,4% и достигли $103,38 за баррель по состоянию на 08:57 мск 23 марта. Майские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 3,45% до $91,58 за баррель.