Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шойгу: РФ готова работать с Вьетнамом над преодолением авантюры США и Израиля

Ведомости

Россия будет работать со странами Глобального Юга и Востока, чтобы преодолеть последствия военной операции США и Израиля против Ирана, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Чинем.

«Знаем, что Вьетнам, как и другие государства Юго-Восточной Азии, уже ощутил на себе последствия блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов. Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры», – сказал он (цитата по ТАСС).

Шойгу подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана стал угрозой торговле, энергетике в регионе, а также усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки.

23 марта замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия призывает США и Израиль завершить военную операцию против Ирана. По его словам, это позволит в том числе нормализовать ситуацию в Ормузском проливе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её