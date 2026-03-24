Шойгу: РФ готова работать с Вьетнамом над преодолением авантюры США и Израиля
Россия будет работать со странами Глобального Юга и Востока, чтобы преодолеть последствия военной операции США и Израиля против Ирана, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Чинем.
«Знаем, что Вьетнам, как и другие государства Юго-Восточной Азии, уже ощутил на себе последствия блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов. Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана стал угрозой торговле, энергетике в регионе, а также усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки.
23 марта замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия призывает США и Израиль завершить военную операцию против Ирана. По его словам, это позволит в том числе нормализовать ситуацию в Ормузском проливе.