Патрушев рассказал об обеспечении безопасности морского судоходства силами ВМФ

4 марта Минтранс РФ сообщал, что вблизи территориальных вод Мальты был атакован газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам, заявили в ведомстве. По предварительной информации, нападение совершили безэкипажные катера Украины со стороны побережья Ливии. В результате инцидента были спасены все 30 членов экипажа, двое получили ожоги.