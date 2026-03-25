Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Патрушев рассказал об обеспечении безопасности морского судоходства силами ВМФ

Ведомости

Военно-морские силы (ВМФ) России обеспечивают безопасность морского судоходства по объектовому и зональному принципам. Об этом сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании органа.

«Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны. Обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

4 марта Минтранс РФ сообщал, что вблизи территориальных вод Мальты был атакован газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам, заявили в ведомстве. По предварительной информации, нападение совершили безэкипажные катера Украины со стороны побережья Ливии. В результате инцидента были спасены все 30 членов экипажа, двое получили ожоги.

Патрушев сообщил, что после атаки следственный органы РФ возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. По его словам, полученные доказательства должны лечь в основу позиции РФ о возмещении ущерба.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь