Патрушев рассказал об обеспечении безопасности морского судоходства силами ВМФ
Военно-морские силы (ВМФ) России обеспечивают безопасность морского судоходства по объектовому и зональному принципам. Об этом сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании органа.
«Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны. Обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
4 марта Минтранс РФ сообщал, что вблизи территориальных вод Мальты был атакован газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам, заявили в ведомстве. По предварительной информации, нападение совершили безэкипажные катера Украины со стороны побережья Ливии. В результате инцидента были спасены все 30 членов экипажа, двое получили ожоги.
Патрушев сообщил, что после атаки следственный органы РФ возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. По его словам, полученные доказательства должны лечь в основу позиции РФ о возмещении ущерба.