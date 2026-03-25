Политика

Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до середины мая

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он объявил в Truth Social.

До этого встреча лидеров была отложена из-за американской операции против Ирана. Теперь встреча состоится 14 и 15 мая в Пекине.

Трамп и первая леди США Мелания Трамп примут Си и его супругу Пэн Лиюань в Белом доме позднее в этом году. «Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам. Я с нетерпением жду времени, проведенного с президентом Си, которое, я уверен, станет монументальным событием», – заключил он.

Президент США заявлял, что у США и Китая сложились очень хорошие рабочие отношения. Он говорил, что с нетерпением ждет встречи с Си и «думаю, он тоже ждет встречи со мной».

Глава МИД КНР Ван И говорил в марте, что Пекин намерен сделать 2026 г. поворотным в отношениях с Вашингтоном. По его словам, при искреннем и добросовестном отношении двух стран друг к другу нынешний год может стать определяющим для здорового и устойчивого развития двусторонних связей.

