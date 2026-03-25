Reuters: Трамп пытается избежать «бесконечной войны» с Ираном
Администрация США ищет пути выхода из военного противостояния с Ираном и намерена избежать затяжной войны. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил своим помощникам, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным агентства, Трамп поручил подчиненным делать акцент на четырех-/шестинедельной продолжительности боевых действий, о которой он ранее публично заявлял. В то же время, как отмечается, такие сроки выглядят «шаткими», а сам президент признает, что не имеет хороших вариантов для завершения конфликта.
«У президента Трампа нет хороших вариантов для завершения войны», – сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель главы Национального разведывательного управления США по Ближнему Востоку. «Отчасти проблема заключается в отсутствии ясности относительно того, что можно считать удовлетворительным исходом», – добавил он.
На фоне роста мировых цен на энергоносители и падения рейтинга одобрения своей работы Трамп сталкивается с жестким выбором после месяца войны против Ирана: либо заключать неидеальное соглашение, либо рисковать затяжным противостоянием, которое может поглотить его президентство. Между тем рейтинг одобрения главы Белого дома упал до 36% – минимального показателя с момента его возвращения в Белый дом.
26 марта Трамп заявил, что иранское руководство «отчаянно стремится к сделке», но его сдерживает страх перед внутренними и международными последствиями. Американский лидер также отметил, что лидеры Исламской Республики «опасаются, что убьем их мы».
The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США и Израиль временно исключили из списка лиц, подлежащих уничтожению, министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Эти две фигуры были выведены из перечня на срок до четырех-пяти дней – на время, пока Трамп рассматривает возможность проведения переговоров на высоком уровне для завершения конфликта.
Ранее СМИ писали, что Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов. Документ включает прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетному арсеналу и поддержке союзных сил.
Издание The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовало 14 из 15 требований. Как отмечается, выгодными для Тегерана обозначены лишь три позиции: отмена всех международных санкций против Ирана, помощь США в развитии гражданской ядерной программы страны, включая выработку электроэнергии на АЭС «Бушер», а также отмена механизма восстановления санкций.