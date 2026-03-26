Политика

Иран намерен принять закон о плате за проход через Ормузский пролив

Ведомости

Иранский парламент планирует принять закон о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Al Jazeera.

Председатель парламентского комитета по гражданским делам Ирана заявил, что законопроект уже подготовлен. Вскоре документ доработает юридический отдел законодательного органа.

«Согласно этому плану, Иран должен взимать плату за обеспечение безопасности судов, проходящих через Ормузский пролив», – сказал он.

25 марта министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран, включая Россию, Индию и Китай.

Через Ормузский пролив проходят все основные судоходные маршруты, по которым осуществляется транспортировка нефти из стран Персидского залива. Ситуация в регионе резко обострилась после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран объявил о блокировке прохода через пролив на все время, пока продолжается агрессия против республики.

