Иран намерен принять закон о плате за проход через Ормузский пролив

Через Ормузский пролив проходят все основные судоходные маршруты, по которым осуществляется транспортировка нефти из стран Персидского залива. Ситуация в регионе резко обострилась после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран объявил о блокировке прохода через пролив на все время, пока продолжается агрессия против республики.