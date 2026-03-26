СК: на «Арктик Метагаз» напали два БПЛА и три безэкипажных катера

Судно следовало из порта в Мурманске в Китай. Нападение на него было совершено у берегов Мальты. Газовоз был серьезно поврежден, произошла детонация газа. В момент атаки на борту находилось 30 россиян, все они были членами экипажа. Пострадавшие спасены и доставлены в Россию. Получившие травмы второй помощник капитана и матрос проходят лечение.