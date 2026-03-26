СК: на «Арктик Метагаз» напали два БПЛА и три безэкипажных катера
Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся 3 марта атаке как минимум двух беспилотников и не менее трех безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Судно следовало из порта в Мурманске в Китай. Нападение на него было совершено у берегов Мальты. Газовоз был серьезно поврежден, произошла детонация газа. В момент атаки на борту находилось 30 россиян, все они были членами экипажа. Пострадавшие спасены и доставлены в Россию. Получившие травмы второй помощник капитана и матрос проходят лечение.
Главное следственное управление расследует уголовное дело по факту совершения акта международного терроризма (ч. 1 ст. 361 УК РФ). Все члены экипажа признаны потерпевшими, допрошены представители организаций - собственников груза и судна. Следователи ознакомились с фото- и видеоматериалами последствий ударов.
Судно с пробоинами находится в неконтролируемом дрейфе в южной части Средиземного моря, приближаясь к территориальным водам Ливии.
Минтранс расценил нападение «как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права». По данным ведомства, нападение было совершено с побережья Ливии.