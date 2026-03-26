Трамп: против Мадуро будут возбуждены новые уголовные дела

Президент США Дональд Трамп заявил, что против свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут возбуждены и другие дела. Об этом он заявил в ходе заседания кабинета министров в Белом доме. Его цитирует CNN.

«На него подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил», – объяснил Трамп.

Американский президент сделал такое предположение незадолго до начала слушаний по делу Мадуро в суде Нью-Йорка. Разбирательство завершилось тем, что старший судья пообещал в ближайшее время вынести решение, следует ли обязать администрацию Трампа разрешить Венесуэле оплатить судебные издержки экс-президента.

Мадуро находится под стражей с 3 января, когда его перевезли в США. 5 января он предстал перед федеральным судьей на Манхэттене, где назвал себя «президентом Венесуэлы» и заявил, что был похищен, а также не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.

