Журова: конгрессмены обещали поговорить с Трампом насчет участия РФ в Олимпиаде
Американские конгрессмены пообещали поговорить с президентом США Дональдом Трампом насчет участия России в Олимпийских Играх, заявила ТАСС член делегации Госдумы, первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.
«Я со своей стороны, несомненно, подняла тему участия России в Олимпийских играх, которые как раз состоятся в Америке, чтобы мы могли полноценное [участие] принять», – рассказала она.
Журова отметила, что в Конгрессе США может появиться группа дружбы по связям с российским парламентом. Она нужна, чтобы контакты происходили на системной основе, а не единожды, отметила депутат. Конгрессвумен Анна Паулина Луна, которая выступила инициатором встречи делегаций, может посетить Россию с ответным визитом.
Зампред также рассказала, что конгрессмены на встрече интересовались украинским кризисом и задавали много острых вопросов по теме. Они заявили, что планируют расследование по тому, как тратились выделенные Вашингтоном средства в Киеве.
О том, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время, 24 марта рассказали «Ведомостям» четыре источника. В Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа из разных фракций, а возглавит делегацию зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов из «Единой России».