Эйсмонт рассказала о возможности встречи Трампа и Лукашенко
Минск рассматривает возможность встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Возможность встречи с Трампом рассматривается. Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», – сказала она.
23 марта спецпосланник Трампа Джон Коул сообщал газете Financial Times, что администрация американского лидера может организовать визит Лукашенко в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго. Он отметил, что этот процесс требует еще много работы. По словам политика, администрация Трампа ведет переговоры о визите Лукашенко в Вашингтон уже несколько месяцев. Газета отмечала, что подобный визит стал возможным «в рамках дипломатического потепления».
20 марта Лукашенко говорил, что согласен на «большую сделку» с Трампом, в которой будут отражены вопросы, стоящие в повестке переговоров двух стран. Белорусский президент отмечал, что сделку предложили представители США от имени американского лидера.