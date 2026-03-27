Политика

Эйсмонт рассказала о возможности встречи Трампа и Лукашенко

Ведомости

Минск рассматривает возможность встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Возможность встречи с Трампом рассматривается. Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», – сказала она.

23 марта спецпосланник Трампа Джон Коул сообщал газете Financial Times, что администрация американского лидера может организовать визит Лукашенко в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго. Он отметил, что этот процесс требует еще много работы. По словам политика, администрация Трампа ведет переговоры о визите Лукашенко в Вашингтон уже несколько месяцев. Газета отмечала, что подобный визит стал возможным «в рамках дипломатического потепления».

20 марта Лукашенко говорил, что согласен на «большую сделку» с Трампом, в которой будут отражены вопросы, стоящие в повестке переговоров двух стран. Белорусский президент отмечал, что сделку предложили представители США от имени американского лидера.

