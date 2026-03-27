Эйсмонт рассказала о возможности встречи Трампа и Лукашенко

23 марта спецпосланник Трампа Джон Коул сообщал газете Financial Times, что администрация американского лидера может организовать визит Лукашенко в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго. Он отметил, что этот процесс требует еще много работы. По словам политика, администрация Трампа ведет переговоры о визите Лукашенко в Вашингтон уже несколько месяцев. Газета отмечала, что подобный визит стал возможным «в рамках дипломатического потепления».