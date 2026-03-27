США выпустили более 850 ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном
Военные США за четыре недели конфликта с Ираном выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, что составляет значительную долю их общего запаса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По оценкам экспертов, до начала боевых действий на вооружении ВМС США находилось от 3000 до 4500 таких ракет. Таким образом, уже израсходовано около четверти арсенала. При этом ежегодно производится лишь около 600 ракет, а на изготовление одной уходит до двух лет.
Стоимость одного Tomahawk может достигать $3,6 млн. В последнем оборонном бюджете США было закуплено всего 57 таких ракет.
Источники издания отмечают, что оставшиеся запасы ракет на Ближнем Востоке оцениваются как «тревожно низкие», а Пентагон обсуждает возможную переброску вооружений из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский.
Всего за время военной программы США закупили около 9000 ракет Tomahawk, однако значительная часть ранних версий уже списана и не используется.
27 марта The Wall Street Journal писал, что Пентагон может направить около 10 000 военнослужащих для контроля ситуации на Ближнем Востоке на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном.
По данным издания, США могут дополнительно направить в регион пехоту и бронетехнику. До этого на Ближнем Востоке уже находилось 5000 американских морских пехотинцев и несколько тысяч десантников. При этом, пишет газета, пока неизвестно точное место направления войск. Они в том числе могут находиться в зоне досягаемости острова Харк.