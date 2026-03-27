WSJ: США могут направить еще примерно 10 000 военных на Ближний Восток
Пентагон может направить около 10 000 военнослужащих для контроля ситуации на Ближнем Востоке на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, США могут дополнительно направить в регион пехоту и бронетехнику. До этого на Ближнем Востоке уже находилось 5000 американских морских пехотинцев и несколько тысяч десантников. При этом, пишет газета, пока неизвестно точное место направления войск. Они в том числе могут находиться в зоне досягаемости острова Харк.
26 марта Трамп продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. По его словам, пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». Глава Белого дома уточнил, что переговоры с Тегераном «проходят очень хорошо». Он опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что контакты прекратились.
27 марта WSJ писала, что Тегеран не запрашивал 10-дневную паузу в атаках на энергетические объекты Ирана. По данным издания, страна также не давала окончательного ответа на предложенный американской стороной план из 15 пунктов по прекращению конфликта.