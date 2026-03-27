WSJ: Иран не просил США о 10-дневном прекращении ударов
Тегеран не запрашивал 10-дневную паузу в атаках на энергетические объекты Ирана, а также пока не дал окончательного ответа на предложенный США план из 15 пунктов по прекращению конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на посредников в мирных переговорах.
Президент США Дональд Трамп 26 марта продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. Он заявил, что пауза продлевается «по просьбе иранского правительства».
23 марта американский лидер заявил, что американские военные прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной.
25 марта The New York Times (NYT) писала, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что проект документа передан Тегерану. 26 марта Tasnim сообщило, что иранцы уже направили через посредников официальный ответ. Тегеран потребовал прекращения боевых действий и гарантий недопущения повторения конфликта, а также выплаты компенсаций за ущерб. Иран также настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом.