Уиткофф подтвердил передачу Ирану проекта мирного плана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану проект мирного плана из 15 пунктов. Об этом он заявил в ходе заседания американского правительства, которую транслирует телеканал Fox News.

«Этот документ передали через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, и это привело к сильным, позитивным заявлениям и переговорам», – сказал он.

О передаче плана сообщила газета The New York Times (NYT) 25 марта. Несмотря на это, Пентагон направил на Ближний Восток около 2000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск, сообщали собеседники издания.

В плане прописано, что Иран должен избавиться от своего существующего ядерного потенциала, а также пообещает никогда не разрабатывать ядерное оружие. Другие пункты касаются ограничения количества ракет, демонтаж АЭС в Натанзе, Исфахане и Фордо. В свою очередь, США обещают поспособствовать, что международное сообщество снимет все санкции с Ирана.

26 марта агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран уже направил через посредников официальный ответ.

24 марта CNN со ссылкой на источник писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, которые пока не переросли в полноценные переговоры. 

