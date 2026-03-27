Reuters: США уничтожили только треть ракетного арсенала Ирана
США и Израиль уничтожили около трети ракетного арсенала Ирана за почти месяц войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
По их словам, судьба еще примерно трети ракет остается неясной: удары могли повредить или засыпать их в подземных туннелях и бункерах. Аналогичная оценка приводится и по иранским беспилотникам – около трети из них, по имеющимся данным, уничтожены.
Таким образом, несмотря на масштабные удары, у Тегерана сохраняется значительный запас вооружений, часть которого может быть восстановлена после окончания боевых действий, пишет Reuters. Эти оценки расходятся с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что у Ирана «осталось очень мало ракет».
По данным Центрального командования США, в рамках операции «Эпическая ярость» были поражены более 10 000 военных целей, а также уничтожено около 92% крупных кораблей иранского флота. Однако военные не раскрывают точную долю уничтоженных ракет и беспилотников.
Эксперты отмечают, что одной из ключевых проблем остается подземная инфраструктура Ирана – значительная часть ракет могла находиться в укрытиях, объем которых сложно оценить. До начала конфликта общий арсенал Ирана оценивался в диапазоне от 2500 до 6000 ракет. В Пентагоне ранее признавали, что полностью нейтрализовать такой арсенал сложно из-за развитой сети подземных объектов, где размещаются ракеты и пусковые установки.
22 марта министр финансов США заявил, что для деэскалации на Ближнем Востоке может быть использована эскалация. «Иногда для деэскалации необходимо усилить натиск», – сказал он.
Бессент заявил, что американские силы продолжат уничтожать иранские укрепления вдоль Ормузского пролива.