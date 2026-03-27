Хакеры взломали электронную почту директора ФБР

Электронные почты бюро уже взламывали. Так, 14 ноября 2021 г. хакеры разослали тысячи писем со взломанной почты ФБР с предупреждением о возможных кибератаках, следует из данных Spamhaus Project, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы.