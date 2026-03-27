Хакеры взломали электронную почту директора ФБР
Хакеры Handala Hack Team взломали электронную почту директора Федерального бюро расследования (ФБР) США Каша Пателя. Они опубликовали в интернете его личные фотографии и документы, сообщило Reuters.
Представитель министерства юстиции подтвердил, что почту Пателя взломали. Он сказал, что попавшие в сеть документы «выглядят подлинными». Эти материалы охватывают период с 2010 по 2019 г.
Агентство пишет, что группа Handala называет себя пропалестинскими хакерами-мстителями. По мнению западных исследователей, это один из нескольких псевдонимов, которые используют иранские правительственные подразделения киберразведки.
Электронные почты бюро уже взламывали. Так, 14 ноября 2021 г. хакеры разослали тысячи писем со взломанной почты ФБР с предупреждением о возможных кибератаках, следует из данных Spamhaus Project, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы.