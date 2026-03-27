Главная / Политика /

Экс-посол США в КНР: Китай оказался ненадежным партнером для Ирана и Венесуэлы

Китай подорвал свои претензии на роль крупного глобального игрока, не оказав эффективной дипломатической поддержки Ирану и оставаясь в стороне в ситуации с Венесуэлой. Об этом заявил бывший посол США в Китае Николас Бернс в интервью Bloomberg.

«Они выглядят ненадежным партнером как для Ирана, так и для Венесуэлы», – сказал он.

Бернс отметил, что у Китая есть значительные интересы в регионе. Он импортирует около 1,3 млн баррелей иранской нефти в день и активно вовлечен в экономику стран Персидского залива. Венесуэла также остается важным источником дешевой нефти для КНР.

По оценке посла, текущая пассивность Пекина контрастирует с его активной ролью в регионе ранее, в частности с посредничеством в сближении Саудовской Аравии и Ирана два года назад. «Тогда китайцы начали говорить мне прямо в лицо: "мы теперь крупная держава на Ближнем Востоке"», – отметил он.

«Но за последние три-четыре недели их не было видно в переговорах», – добавил Бернс.

18 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Китай может выступить посредником в урегулировании конфликта между США, Израилем и Ираном.

