Трамп: принц Саудовской Аравии считал меня неудачником, а теперь вежлив
Президент США Дональд Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде ибн Салмане, заявив, что тот недооценивал его перед началом второго срока, пишет The Hill.
«Он посмотрел на меня и сказал: "Знаете, удивительно, что год назад вы были мертвой страной, а теперь вы – самая опасная страна в мире". Он не думал, что это произойдет», – рассказал президент США о недавней встрече с принцем.
После этого Трамп добавил, что Эр-Рияд должен изменить тон общения с Вашингтоном. «Он не думал, что ему придется целовать меня в задницу. Правда, не думал. Он думал, что я буду просто очередным американским президентом-неудачником», – заявил он.
Теперь, как сказал Трамп, Саудовской Аравии придется быть с ним «вежливым».
24 марта The New York Times писало, что наследный принц Саудовской Аравии убеждает Трампа не сворачивать военную операцию против Ирана. По данным издания, принц в ходе нескольких контактов на прошлой неделе настаивал на продолжении кампании, указывая на возможность для перестройки Ближнего Востока. Как утверждают собеседники NYT, он также подчеркивал, что Иран представляет долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.