WSJ: дефицит ракет ПВО у США грозит оставить Украину без средств защиты
Активное применение Израилем и США высокоточных ракет-перехватчиков в ближневосточном конфликте приводит к серьезному истощению запасов. В результате Украина может лишиться критически важных боеприпасов, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Вашингтон и его союзники столкнулись с глобальным дефицитом систем ПРО на фоне затянувшегося противостояния с Ираном. Быстрое расходование дорогостоящих вооружений для отражения атак иранских ракет и беспилотников обостряет проблемы с пополнением запасов перехватчиков и их поставками. В связи с этим, как предупреждают опрошенные газетой эксперты, другие зоны конфликтов, включая Украину, с большой долей вероятности ощутят на себе усиливающийся дефицит.
«Мы испаряем результаты многолетнего производства за последние пару недель, – заявил Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. – Даже если мы полностью максимизируем производство с предстоящим увеличением мощностей, а мы должны это сделать, пройдут еще многие годы, прежде чем мы восполним только что израсходованное».
Нехватка ощущается и в отношении американских систем THAAD, а также распространяется на государства Персидского залива, которые обратились к США с запросами на дополнительные ракеты.
По данным американских чиновников, по меньшей мере одна система THAAD, развернутая в Иордании, была повреждена в результате атаки иранского беспилотника.
«Это ограниченные ресурсы национального значения, и они необходимы нам в других регионах мира, – сказал Карако. – Так дальше продолжаться не может».
В интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский признался, что война США и Израиля против Ирана вызывает у него «очень тревожные ощущения» за будущее своей страны. По его словам, фокус внимания Соединенных Штатов сместился в сторону Ближнего Востока, что сказывается на ходе переговорного процесса.