WSJ: дефицит ракет ПВО у США грозит оставить Украину без средств защиты

Как отмечает издание, Вашингтон и его союзники столкнулись с глобальным дефицитом систем ПРО на фоне затянувшегося противостояния с Ираном. Быстрое расходование дорогостоящих вооружений для отражения атак иранских ракет и беспилотников обостряет проблемы с пополнением запасов перехватчиков и их поставками. В связи с этим, как предупреждают опрошенные газетой эксперты, другие зоны конфликтов, включая Украину, с большой долей вероятности ощутят на себе усиливающийся дефицит.