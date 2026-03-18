Политика

Зеленский заявил о недобрых предчувствиях о будущем Украины из-за войны в Иране

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война США и Израиля против Ирана вызывает у него «очень недобрые предчувствия» относительно будущего его страны. Об этом он сказал в интервью BBC.

По его словам, внимание США сместилось на Ближний Восток, что влияет на переговорный процесс.

«Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна – война в Иране», – отметил он.

Зеленский также указал, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, но диалог между переговорными группами продолжается. По его словам, украинская и американская стороны общаются ежедневно, при этом США также поддерживают контакты с Россией.

Отвечая на вопрос о влиянии действий США на глобальную безопасность, Зеленский заявил, что не будет давать однозначной оценки, но подчеркнул, что «любой раскол в НАТО ослабит обе стороны».

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что трехсторонние переговоры России, Украины и США поставлены на паузу.

18 марта посол России в Швейцарии Сергей Гармонин также отмечал, что возможной площадкой для нового раунда переговоров может стать Женева, однако этот вариант не является предпочтительным для Москвы.

