Посол: переговоры по урегулированию на Украине могут состояться в Женеве
Локацией для проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию может стать Женева. Площадка при этом не является предпочтительной для России, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин ТАСС.
По его словам, Швейцария может выступать «одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки».
Важно, чтобы «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений», добавил Гармонин.
17 марта Anadolu сообщало, что глава турецкого МИДа Хакан Фидан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Турции принять следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан обратил внимание на риски затягивания ситуации и для отдельных государств, и для международного порядка.
15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял Financial Times, что трехсторонние переговоры России, Украины и США поставлены на паузу.