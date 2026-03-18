Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол: переговоры по урегулированию на Украине могут состояться в Женеве

Локацией для проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию может стать Женева. Площадка при этом не является предпочтительной для России, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин ТАСС.

По его словам, Швейцария может выступать «одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки».

Важно, чтобы «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений», добавил Гармонин.

17 марта Anadolu сообщало, что глава турецкого МИДа Хакан Фидан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Турции принять следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан обратил внимание на риски затягивания ситуации и для отдельных государств, и для международного порядка.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял Financial Times, что трехсторонние переговоры России, Украины и США поставлены на паузу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте