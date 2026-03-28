В Евросоюзе похитили грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
По данным производителя, речь идет о 413 000 единиц новой линейки шоколада, которые исчезли во время транспортировки между производственными и распределительными центрами. Грузовик выехал с завода в центральной Италии и направлялся в Польшу.
«Мы всегда призывали людей сделать перерыв с KitKat, но, похоже, воры восприняли это слишком буквально», – заявил представитель компании.
В Nestle отметили, что местонахождение автомобиля и груза остается неизвестным. Расследование ведется совместно с местными властями. В компании предупредили, что похищенные батончики могут также появиться на нелегальных рынках в Европе. При этом в Nestle подчеркнули, что продукцию можно отследить по уникальным кодам партий, нанесенным на упаковку.