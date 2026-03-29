Путин: Говорухин мог стать хорошим президентом России

Ведомости

Россия была бы в надежных руках, если бы на президентских выборах 2000 г. победил режиссер Станислав Говорухин. Об этом на юбилее Говорухина в 2016 г. заявил президент России Владимир Путин.

Архивные кадры с мероприятия опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в Telegram.

«Напомню, что в 2000 г. мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента РФ. Результат известен. Но скажу серьезно: если бы граждане России сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», – сказал глава государства.

Станислав Говорухин: фильмы, биография, личная жизнь
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 г. в Березниках Пермской области (сейчас – Пермский край). Его отец, донской казак, был арестован за контрреволюционную деятельность и погиб в лагерях – эта семейная трагедия во многом определила мировоззрение кинематографиста. Еще во время учебы на геологическом факультете Казанского госуниверситета Говорухин осознал, что хочет заниматься творчеством, и присоединился к редакции студенческой газеты. Окончив в 1958 г. вуз, он около года трудился в Средне-Волжском геологоразведочном управлении, а затем устроился на недавно созданную Казанскую студию телевидения. / Семехин Анатолий / ТАСС

Путин добавил, что у Говорухина не было опыта в административной или государственной деятельности. «Но у него есть главное – порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству», – отметил президент.

29 марта 2026 г. Говорухину могло исполниться 90 лет. Известность режиссеру принес пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя» (1979). Своей лучшей работой сам режиссер считал драму «Ворошиловский стрелок» (1999 г.). С 1990-х Говорухин активно занимался политикой. В 1993 г. его избрали депутатом Государственной думы РФ I созыва от партии «Выбор России». Впоследствии неоднократно переизбирался, в том числе в составе фракции «Единая Россия». С 2005 г. возглавлял комитет по культуре. В 2000 г. участвовал в досрочных выборах главы государства, получив 0,44% голосов и заняв 8-е место среди 11 кандидатов в президенты.

Говорухин умер 14 июня 2018 г. на 83-м году жизни.

