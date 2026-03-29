Нетаньяху приказал военным расширить буферную зону на юге Ливана
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским военным продолжить расширение буферной зоны на юге Ливана.
«Я только что дал указание еще больше расширить существующую буферную зону безопасности. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на севере», – сказал он в видеообращении (цитата по Reuters).
По словам Нетаньяху, это решение направлено «на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности».
24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль собирается установить контроль над «значительной» частью южного Ливана в ходе операции против ливанской группировки «Хезболла». 9 марта армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ходе операции военные будут уничтожать объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидировать ее членов на южной территории Ливана.