Офис Нетаньяху: латинского патриарха не пустили в храм в целях безопасности
Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла не пустили в храм Гроба Господня из-за мер безопасности. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Уточняется, что риски для безопасности связаны с обстрелами со стороны Ирана. Сейчас израильские службы безопасности разрабатывают план, который позволит церковным лидерам совершать богослужения в святом месте в ближайшие дни.
29 марта израильская полиция не пустила Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. После этого МИД Италии вызвал посла Израиля в стране, назвав решение не пустить патриарха недопустимым.