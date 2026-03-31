Руденко: РФ не будет поставлять нефть в страны с ценовым потолком
РФ не станет поставлять нефть в страны, которые поддерживают «провокационную затею» с ценовым потолком на нефть российского происхождения. Об этом замглавы МИДа Андрей Руденко заявил «Известиям».
Руденко спросили, обсуждаются ли перспективы поставок нефти с недружественными странами, например с Японией. По словам дипломата, на энергетических рынках наблюдается сильная волатильность, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.
«Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения – антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок», – подчеркнул Руденко.
Замминистра добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран они будут внимательно рассмотрены. В том числе будет учтен характер отношений России с этими государствами и экономические интересы РФ.
30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и готова остаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский.
В середине марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнял, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.