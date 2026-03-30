Песков: РФ останется надежным поставщиком энергоресурсов, особенно для Сербии
Россия была и готова остаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия», – ответил представитель Кремля на вопрос о сообщении о планируемом разговоре президента России Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича насчет газа.
По словам Пескова, контакты на этот счет действительно ведутся.
«Что касается контактов на высшем уровне, дождитесь наших сообщений», – добавил он.
30 марта Вучич заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. По его словам, он договорился о продлении договора на поставки газа. «Разговаривали буквально обо всех областях. Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», – сказал Вучич прессе (цитата по «РИА Новости»).
26 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза и Великобритания будут умолять Россию о поставках нефти и газа.
Песков 25 марта указывал, что Европа находится в начальной стадии очень глубокого кризиса. Она не знает, что делать относительно российских энергоносителей, поэтому «мечется».