Главная / Политика /

Дипломаты США вместе с Маском начнут кампанию против «иностранной пропаганды»

США поручили своим посольствам и консульствам по всему миру вести скоординированные кампании по борьбе с иностранной пропагандой. Принадлежащая миллиардеру Илону Маску соцсеть X рассматривается как «инновационный» инструмент для достижения целей, пишет The Guardian со ссылкой на соответствующую телеграмму госсекретаря Марко Рубио.

В документе отмечено, что посольствам и консульствам необходимо сотрудничать с подразделением психологических операций американских вооруженных сил «для решения проблемы повсеместной дезинформации». Прилагается подробный перечень инструкций, как сотрудникам посольств нужно бороться со «скоординированными иностранными усилиями по подрыву американских интересов за рубежом».

Посольствам и консульствам предписывается преследовать пять ключевых целей. Речь о противодействии враждебным информационным кампаниям, расширении доступа к информации, разоблачении действий противника и продвижении местных лидеров, поддерживающих интересы США. Диппредставительствам также нужно способствовать тому, что в телеграмме названо «рассказыванием истории Америки».

В апреле 2025 г. MIT Technology Review писал, что власти США ликвидируют Центр противодействия иностранным манипуляциям с информацией и вмешательству (R/FIMI). Это подразделение госдепартамента было единственным, занимавшимся мониторингом и борьбой с дезинформацией иностранных государств. Заместитель госсекретаря Даррен Битти тогда объявил об увольнении всех оставшихся сотрудников.

Новости СМИ2
