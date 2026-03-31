Дипломаты США вместе с Маском начнут кампанию против «иностранной пропаганды»

В апреле 2025 г. MIT Technology Review писал, что власти США ликвидируют Центр противодействия иностранным манипуляциям с информацией и вмешательству (R/FIMI). Это подразделение госдепартамента было единственным, занимавшимся мониторингом и борьбой с дезинформацией иностранных государств. Заместитель госсекретаря Даррен Битти тогда объявил об увольнении всех оставшихся сотрудников.