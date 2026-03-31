США сняли санкции с трех судов под флагом России

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти 30 марта прибыл на Кубу, столкнувшуюся с топливным кризисом из-за ограничений США. Это произошло на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо».