США сняли санкции с трех судов под флагом России
Американские власти сняли санкции с контейнеровозов Fesco, идущих под флагом России. Это следует из сообщения управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.
Ограничения сняты с контейнеровозов Fesco Monero, Fesco Magadan и грузового судна «Св. Николай».
13 марта OFAC разрешило продажу нефти РФ, погруженной на танкеры до 12 марта, на месяц.
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти 30 марта прибыл на Кубу, столкнувшуюся с топливным кризисом из-за ограничений США. Это произошло на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо».
В Кремле заявляли, что РФ обсуждала с США проход нефтетанкера на Кубу перед его отправкой.