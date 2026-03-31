Путин обсудил с президентом ОАЭ обстановку на Ближнем Востоке

Путин обсудил с президентом ОАЭ обстановку на Ближнем ВостокеЛидеры выразили озабоченность деградацией обстановки в регионе
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в Кремле. Стороны выразили озабоченность деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.
«[Лидеры] выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гибелью мирных жителей, разрушением энергетической, промышленной и иной гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Путин и аль-Нахайян считают важным прекращение боевых действий и начало мирного диалога для урегулирования конфликта вокруг Ирана. Стороны также отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов, они успешно развиваются на многих направлениях.
До этого Путин также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.
26 марта Путин говорил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке пока остаются трудно прогнозируемыми даже для его участников. По его словам, масштаб возможных последствий уже сравнивают с пандемией коронавируса, которая резко затормозила развитие большинства стран и регионов.
В Кремле заявляли, что Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин еще до начала боевой фазы предлагал различные варианты посредничества России и ее «добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности».
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, Тегеран отвечает ударами по Израилю, а также американским активам в регионе, прилеты были зафиксированы в том числе в ОАЭ. 28 марта аль-Нахайян провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности.