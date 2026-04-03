Исполком СНГ пока не получал ноту о выходе Молдавии из Содружества

Лебедев заявил, что в заседании СНГ участвуют девять государств, связи между которыми очень тесные. Это приводит к увеличению объемов взаимного товарооборота и инвестиций, сказал он. Генсек также отметил, что у всех девяти стран Содружества положительный рост ВВП. По словам Лебедева, у СНГ есть перспективы, так как сейчас идет работа над документами до 2035 г.