Исполком СНГ пока не получал ноту о выходе Молдавии из Содружества
Исполнительный комитет СНГ пока не получал ноту о выходе Молдавии из Содружества, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Экономического совета в Москве, передает «БелТА».
«Мы переживаем некоторые сложности – это в отношении Украины, Молдовы – она сейчас заявила о желании выйти из СНГ», – сказал он.
Лебедев заявил, что в заседании СНГ участвуют девять государств, связи между которыми очень тесные. Это приводит к увеличению объемов взаимного товарооборота и инвестиций, сказал он. Генсек также отметил, что у всех девяти стран Содружества положительный рост ВВП. По словам Лебедева, у СНГ есть перспективы, так как сейчас идет работа над документами до 2035 г.
5 марта сообщалось, что Молдавия денонсирует базовое соглашение о создании СНГ и его устав по инициативе МИДа страны. Тогда решение принимала парламентская комиссия по внешней политике. Парламент отмечал, что выход из структур СНГ власти рассматривают как естественный шаг на пути к вступлению в Евросоюз. Там также подчеркивали, что отношения с государствами – членами СНГ «перейдут на двустороннюю основу».
2 апреля парламент Молдавии окончательно одобрил проекты законов, согласно которым страна выходит из базовых договоров СНГ – о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации. За это решение проголосовали две трети депутатов на заседании.