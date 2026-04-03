ЛДПР передаст вакантный мандат Госдумы зампреду гордумы Архангельска

Кулиева до этого досрочно сложила полномочия в Госдуме в связи с назначением членом Центральной избирательной комиссии. Вместе с ней в состав ЦИК от Госдумы вошли Константин Мазуревский от «Единой России», Николай Левичев от «Справедливой России», Евгений Колюшин от КПРФ, а также Алена Булгакова от «Новых людей». 11 марта сообщалось, что за всех кандидатов в нижней палате парламента проголосовали единогласно.