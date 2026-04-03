ЛДПР передаст вакантный мандат Госдумы зампреду гордумы Архангельска
ЛДПР приняла решение передать вакантный мандат депутата Госдумы зампреду гордумы Архангельска Марии Харченко. Мандат освободился после назначения Василины Кулиевой в ЦИК. Об этом сообщила замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар.
По ее словам, решение принял высший совет партии. Харченко сейчас занимает пост заместителя председателя Архангельской городской думы.
Харченко 34 года. Она была избрана в Архангельскую гордуму в 2013 г. Впоследствии заняла пост заместителя председателя и возглавила фракцию ЛДПР. В партии отмечают ее опыт работы с избирателями и участие в региональных выборах на пост губернатора, где она заняла второе место.
Кулиева до этого досрочно сложила полномочия в Госдуме в связи с назначением членом Центральной избирательной комиссии. Вместе с ней в состав ЦИК от Госдумы вошли Константин Мазуревский от «Единой России», Николай Левичев от «Справедливой России», Евгений Колюшин от КПРФ, а также Алена Булгакова от «Новых людей». 11 марта сообщалось, что за всех кандидатов в нижней палате парламента проголосовали единогласно.