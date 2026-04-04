Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Ведомости

На территории Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

В аэропорту Пензы действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, пишет Росавиация в Мах. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отмечает ведомство.

На территории региона введен режим «Беспилотная опасность», власти ограничили работу мобильного интернета.

Росавиация ввела также ограничения на работу аэропорта Саратова. Информация опубликована в 23:57 мск.

Угроза БПЛА объявлена на территории Самарской области и на территории Мордовии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её