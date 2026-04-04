В Пензенской области ввели план «Ковер»
На территории Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
В аэропорту Пензы действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, пишет Росавиация в Мах. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отмечает ведомство.
На территории региона введен режим «Беспилотная опасность», власти ограничили работу мобильного интернета.
Росавиация ввела также ограничения на работу аэропорта Саратова. Информация опубликована в 23:57 мск.
Угроза БПЛА объявлена на территории Самарской области и на территории Мордовии.