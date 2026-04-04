США удвоили гарантии судам в Ормузском проливе
США удвоят обязательство по предоставлению перестраховочных покрытий судам, которые проходят через Ормузский пролив. Гарантии вырастут до $40 млрд против $20 млрд месяцем ранее. Об этом сообщает Bloomberg.
В Корпорации финансирования международного развития США (DFC) заявили, что совместно со страховыми партнерами определят, какие суда имеют право на перестрахование. От заявителей требуется предоставить информацию о стране происхождения и назначения судна, его основных владельцах, владельце груза и др.
Агентство отмечает, что восстановление доверия грузоотправителей, желающих перевозить грузы через Ормузский пролив, является одной из наиболее неотложных задач США. При этом, несмотря на удвоение обязательств по перестрахованию судов, по-прежнему не предусматривается какое-либо морское сопровождение, которое теоретически могло бы обеспечить защиту экипажей. И даже этого может оказаться недостаточно, чтобы убедить суда возобновить проход через пролив.
4 апреля Reuters со ссылкой на источники в американских разведывательных службах писало, что Иран в ближайшее время вряд ли пойдет на открытие Ормузского пролива, так как его контроль над этой нефтяной артерией является единственным реальным рычагом давления на Вашингтон. По их словам, Тегеран собирается использовать блокаду для сохранения высоких цен на энергоносители, чтобы принудить президента США Дональда Трампа к скорейшему выходу из войны.
31 марта Трамп объявил, что США продолжат операцию по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива.