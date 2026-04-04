Главная / Политика /

Системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 09:00 до 15:00 мск нейтрализовали 21 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Max.

Российские военнослужащие отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

По данным оборонного ведомства, ночью 4 апреля силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в селе Михайловка Кременского округа региона частные дома попали под удары со стороны Украины. В результате произошел пожар, в одном из домов погибла семья с восьмилетним ребенком. Он выразил соболезнования близким погибших.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива Азовского моря после попадания обломков БПЛА загорелось иностранное коммерческое судно. Пожар локализован. При атаке погиб человек, еще четверо пострадали.

