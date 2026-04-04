Системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в селе Михайловка Кременского округа региона частные дома попали под удары со стороны Украины. В результате произошел пожар, в одном из домов погибла семья с восьмилетним ребенком. Он выразил соболезнования близким погибших.