Системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 09:00 до 15:00 мск нейтрализовали 21 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Max.
Российские военнослужащие отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
По данным оборонного ведомства, ночью 4 апреля силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в селе Михайловка Кременского округа региона частные дома попали под удары со стороны Украины. В результате произошел пожар, в одном из домов погибла семья с восьмилетним ребенком. Он выразил соболезнования близким погибших.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива Азовского моря после попадания обломков БПЛА загорелось иностранное коммерческое судно. Пожар локализован. При атаке погиб человек, еще четверо пострадали.