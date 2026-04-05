Посол России пообещал сюрприз за захват судов РФ Великобританией
Россия прорабатывает меры ответа на попытки Великобритании захватывать связанные с РФ суда. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью «РИА Новости».
«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», – сказал Келин. Он призвал Лондон «хорошо подумать» о последствиях, включая судебные иски судовладельцев и огромные издержки.
Великобритания ввела санкции против 544 судов, причисляемых к «теневому флоту». В конце марта премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер разрешил военным задерживать в территориальных водах суда, которые Лондон относит к «теневому флоту» РФ.
В январе 2026 г. США захватили в Атлантике танкер Marinera под российским флагом, заявив, что он входит в «теневой флот» Венесуэлы. МИД РФ назвал действия США незаконными.
Россия считает западные ограничения нелегитимными. В Москве настаивают, что законны только те санкции, которые были утверждены Советом Безопасности ООН.