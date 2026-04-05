NYT: американцы взорвали два самолета при спасении пилота истребителя F-15E
Два транспортных самолета, которые должны были вывезти американских военных и спасенного летчика самолета F-15E в безопасное место, застряли на отдаленной базе в Иране и были взорваны силами США. Об этом сообщает The New York Times. Самолеты были уничтожены, чтобы они не попали в руки иранцам. Как пишет издание, для эвакуации американских военных были направлены три новых самолета.
Американские силы специальных операций провели успешную миссию по эвакуации офицера системы вооружения ВВС США, чей истребитель F-15E Strike Eagle был сбит над территорией Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение летчика в своем аккаунте в соцсети, отметив, что тот получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.
Спасению летчика предшествовала двухдневная «гонка на выживание» между американскими и иранскими военными.
По данным источников, сбитый летчик более суток скрывался в горной местности, имея при себе лишь пистолет, и сумел избежать захвата иранскими силами.
Как сообщил бывший высокопоставленный военный чиновник, знакомый с ходом операции, при сближении американских сил с местом нахождения летчика произошла перестрелка. Несмотря на это, США удалось эвакуировать офицера силами нескольких сотен бойцов спецназа.
При этом Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» КСИР назвал американскую операцию провалившейся. «Вражеские воздушные цели на юге Исфахана, включая два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130, были поражены. Они в настоящее время уничтожены и горят в огне ударов сил Исламской Республики», – говорится в сообщении иранских военных.
Истребитель F-15E Strike Eagle был сбит иранскими военными 3 апреля. Оба члена экипажа катапультировались. Пилот был эвакуирован ранее, тогда как местонахождение офицера системы вооружения долгое время оставалось неизвестным.
Корпус стражей исламской революции после этого пытался найти пропавшего американца на юго-западе Ирана и объявил награду в $60 000 за его поимку живым.