CNN: США потеряли не менее семи военных самолетов с начала войны с Ираном

Такие данные привели американские источники телеканала
Американские силы потеряли минимум семь военных самолетов с начала войны против Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Первые потери произошли 2 марта – тогда три истребителя F-15 сбили над Кувейтом дружественным огнем. Все члены экипажей катапультировались и, по словам министра войны США Пита Хегсета, вернулись к исполнению боевых задач.

Следующий инцидент привел к жертвам. 12 марта шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135 погибли в результате крушения в Ираке. Американские силы заявили при этом, что крушение произошло в результате «инцидента с другим самолетом».

27 марта иранские силы уничтожили Boeing E-3 Sentry на американской базе в Саудовской Аравии. В результате атаки пострадали минимум 10 американских военных, данные о погибших не приводились.

Последний инцидент произошел 3 апреля. Тогда американский истребитель F-15 был сбит над Ираном. Двое пилотов катапультировались на территории республики, спецназ США провел в Иране операцию по их спасению.

Тегеран заявил 5 апреля, что вооруженные силы сорвали попытку военных США эвакуировать сбитого летчика, уничтожив несколько американских летательных аппаратов. В Иране также заявили, что были сбиты два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130.

