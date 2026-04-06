Иран осудил МАГАТЭ за бездействие после удара по АЭС «Бушер»
Иран направил официальный протест гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гроссии после обстрела АЭС «Бушер». Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.
«Глава Организации по атомной энергии (Мохаммад Эслами. – "Ведомости") в письме к Рафаэлю Гросси заявил, что последнее нападение в районе первого блока АЭС "Бушер" является нарушением международного права и примером военного преступления, потребовал от агентства однозначно осудить эти действия», – говорится в документе ОАЭИ.
Эслами также подчеркнул, что отсутствие должной реакции международных структур, по мнению Тегерана, способствует дальнейшей эскалации и повторения этих атак.
Глава Организации по атомной энергии Ирана в письме подчеркнул, что эта атака является уже четвертой против первого блока атомной электростанции Бушер и может привести к опасности широкого распространения радиоактивных веществ из действующего реактора. Это повлечет за собой непоправимые последствия для населения, окружающей среды и даже соседних стран.
В результате последнего обстрела 4 апреля погиб один из сотрудников АЭС. Ранее фиксировались попадания на территорию объекта 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран сообщал о двух атаках на ядерный объект в Натанзе, а также ударах по производственным площадкам в Хондабе и Ардакане.
5 апреля министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи осудили в беседе атаки на объекты энергетической инфраструктуры, такие как АЭС «Бушер». В пресс-службе МИД РФ сообщили, что акцентирована недопустимость создания угроз жизни и здоровью ее персонала и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что 4 апреля началась основная волна эвакуации сотрудников с территории АЭС в Иране. 25 марта Лихачев сообщил, что «Росатом» сводит к минимуму присутствие своих сотрудников на АЭС «Бушер» до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.