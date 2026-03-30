Власти Ирана рассказали о ситуации на АЭС «Бушер» после ударов США и Израиля
Иранская атомная электростанция «Бушер» остается в рабочем состоянии, несмотря на обстрелы, зафиксированные в марте. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Tasnim.
«По той информации, которой я располагаю, станция функционирует», – заявил Багаи.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщала о трех ударах по территории АЭС – 17, 24 и 27 марта. В Тегеране ответственность за эти удары возложили на США и Израиль.
28 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил подробности последнего удара по АЭС «Бушер». Вечером 27 марта площадка действующего энергоблока № 1 подверглась атаке в третий раз. Боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Обошлось без жертв.