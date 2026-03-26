«Росатом» сообщил о новом ударе по АЭС «Бушер»

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по мирным атомным объектам в Иране, включая АЭС «Бушер», заслуживают осуждения от мирового сообщества. Она напомнила об атаках 27 марта на тяжеловодный комплекс в Хондабе, завод по производству концентрата урановой руды в Ардакане и обстрелах в районе АЭС «Бушер». Дипломат выразила надежду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет донести до США и Израиля мысль о необходимости прекратить наносить удары.