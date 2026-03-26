«Росатом» сообщил о новом ударе по АЭС «Бушер»

Ситуация на площадке атомной электростанции (АЭС) «Бушер» продолжает ухудшаться. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Вечером 27 марта площадка действующего энергоблока №1 подверглась атаке в третий раз. Боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Обошлось без жертв.

«Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – подчеркнул Лихачев (цитата по ТАСС).

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по мирным атомным объектам в Иране, включая АЭС «Бушер», заслуживают осуждения от мирового сообщества. Она напомнила об атаках 27 марта на тяжеловодный комплекс в Хондабе, завод по производству концентрата урановой руды в Ардакане и обстрелах в районе АЭС «Бушер». Дипломат выразила надежду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет донести до США и Израиля мысль о необходимости прекратить наносить удары.

В этот же день посольство России в Ереване сообщило, что еще 164 работника «Росатома» покинули Иран и вернулись в Россию. 25 марта Лихачев говорил, что госкорпорация сводит к минимуму присутствие своих сотрудников на АЭС «Бушер» до стабилизации обстановки.

