Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты в Иране

Дипломат напомнила, что 27 марта были атакованы тяжеловодный комплекс в Хондабе и завод по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Сообщалось и об обстрелах в районе АЭС «Бушер». По мнению Захаровой, о серьезности угрозы обязано «более внятно высказываться» руководство МАГАТЭ. Она выразила надежду, что, получая данные о происходящем от иранских властей, глава агентства Рафаэль Гросси сможет донести до США и Израиля мысль о необходимости прекратить наносить удары.