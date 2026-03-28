Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты в Иране
Атаки против мирных атомных объектов в Иране, включая атомную электростанцию (АЭС) «Бушер», заслуживают осуждения со стороны всего мирового сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что 27 марта были атакованы тяжеловодный комплекс в Хондабе и завод по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Сообщалось и об обстрелах в районе АЭС «Бушер». По мнению Захаровой, о серьезности угрозы обязано «более внятно высказываться» руководство МАГАТЭ. Она выразила надежду, что, получая данные о происходящем от иранских властей, глава агентства Рафаэль Гросси сможет донести до США и Израиля мысль о необходимости прекратить наносить удары.
Официальный представитель МИДа указала, что США и Израиль перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия, проверочные механизмы МАГАТЭ, конвенции в области ядерной и физической безопасности и профильные нормы агентства. Они не воспринимают согласованные на международном уровне решения всерьез и могут отринуть их в угоду своим интересам и геополитической конъюнктуре.
«Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться», – подчеркнула Захарова.
28 марта посольство России в Ереване сообщило, что еще 164 работника «Росатома» покинули Иран и вернулись в Россию. Сотрудники атомной отрасли были вывезены с АЭС «Бушер» и прибыли в Армению. Спецрейсом из Еревана в Москву вместе с россиянами отправились граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.
25 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев объявил, что госкорпорация сводит к минимуму присутствие своих сотрудников на АЭС «Бушер» до стабилизации обстановки. Ситуация на площадке атомной электростанции развивается по негативному сценарию.