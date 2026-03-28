Политика

Посольство сообщило о вывозе 164 сотрудников «Росатома» из Ирана

Еще 164 работника госкорпорации «Росатом» покинули Иран и вернулись в Россию, сообщает посольство РФ в Армении. Эвакуация стала возможной благодаря действиям российских дипломатов и армянской стороны.

Сотрудники атомной отрасли были вывезены с АЭС «Бушер» и прибыли в Армению через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак». Спецрейсом из Еревана в Москву вместе с россиянами отправились также граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Всего с момента начала американо-израильской агрессии против Ирана через территорию Армении удалось вывезти 327 российских граждан.

24 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе, нанесенном Израилем и США по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Как отмечалось тогда, станция не получила повреждений, а среди сотрудников никто не пострадал.

25 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация сводит к минимуму присутствие своих сотрудников на АЭС «Бушер» до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

