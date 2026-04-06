КСИР атаковал американский десантный корабль LHA7

Иранская армия атаковала вертолетоносец и десантно-высадочный корабль LHA7 США с более чем 5000 моряков и морских пехотинцев на борту. Об этом сообщает Irib со ссылкой на сообщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«После этой наступательной волны он был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана», – говорится в сообщении.

6 апреля КСИР также заявил об ударе крылатой ракетой по контейнеровозу Израиля. После атаки контейнеровоз загорелся.

В этот же день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США.

Axios со ссылкой на источники писал, что США, Иран и группа посредников в регионе рассматривают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному прекращению боевых действий.

