Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Над регионами России за шесть часов сбили 33 украинских БПЛА

Ведомости

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России. Атаки отражались с 08:00 до 14:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Большинство из них сбили над Белгородской областью – 18 аппаратов. Еще девять были уничтожены над Ростовской областью, пять – над Крымом и один – над Курской областью.

До этого сообщалось, что в ночь на 6 апреля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА. Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем.

В ходе атак в Новороссийске пострадали восемь человек, включая двоих детей. Об этом сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Геленджике, в районе Голубой Бухты, ввели режим ЧС. Глава города Алексей Богодистов рассказывал, что там повреждены здания детского сада «Журавушка» и жилые дома, часть из них лишилась остекления и кровли. Детский сад временно закрыт для восстановительных работ.

