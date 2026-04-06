Над регионами России за шесть часов сбили 33 украинских БПЛА
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России. Атаки отражались с 08:00 до 14:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Большинство из них сбили над Белгородской областью – 18 аппаратов. Еще девять были уничтожены над Ростовской областью, пять – над Крымом и один – над Курской областью.
До этого сообщалось, что в ночь на 6 апреля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА. Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем.
В ходе атак в Новороссийске пострадали восемь человек, включая двоих детей. Об этом сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Геленджике, в районе Голубой Бухты, ввели режим ЧС. Глава города Алексей Богодистов рассказывал, что там повреждены здания детского сада «Журавушка» и жилые дома, часть из них лишилась остекления и кровли. Детский сад временно закрыт для восстановительных работ.