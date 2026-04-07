Богомаз и Меликов могут покинуть губернаторские посты
Губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз может уйти с поста весной 2026 г., сообщили «Ведомостям» два источника. Он занимал должность врио главы региона в 2014 г., избрался в 2015 г. с 79,96% голосов.
По словам собеседников «Ведомостей», глава Дагестана Сергей Меликов также находится в числе губернаторов, которых могут перевести на другую работу уже весной. Источники подчеркивают, что остается нерешенным вопрос, как менять главу республики в момент, когда Дагестан пытается справиться с последствиями наводнений.
В конце марта «Ведомости» уже писали со ссылкой на источники о возможном уходе Меликова с поста. При этом один из собеседников говорил, что Дагестан – довольно сложный регион, в субъектах Северного Кавказа решения всегда принимаются очень взвешенно. По его мнению, Меликов, вероятно, все же сохранит должность, если учитывать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Богомаза избирали на пост губернатора Брянской области три раза, в предыдущий раз это произошло в сентябре 2025 г. Он начал политическую карьеру в начале 2000-х с работы в муниципальной власти в регионе, затем стал депутатом МСУ, депутатом Брянской облдумы. В 2011 г. избирался в Госдуму, сразу в нее не попал, но получил вакантный мандат в 2012 г.