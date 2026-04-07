Политика

Президент Пезешкиан: 14 млн иранцев готовы отдать свои жизни ради страны

Ведомости

14 млн иранцев заявили о готовности вступить в армию для защиты страны. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X. В своем заявлении он подчеркнул личную готовность пожертвовать жизнью ради Ирана, отметив, что разделяет настрой граждан.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что прежние принципы добрососедства и сдержанности более не действуют. Действия против инфраструктуры США и их союзников в Персидском заливе приведут к многолетнему дефициту нефти и газа в регионе, подчеркнул КСИР.

7 апреля Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал исламской республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента США, атакованы будут электростанции и мосты.

Днем ранее Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Иранская сторона отказалась от временного прекращения огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов Тегерана.

